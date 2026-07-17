NAPOLI (rgl) – Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha prorogato il vigente avviso di criticità per “ondate di calore” fino alle 20 di lunedì 20 luglio, alla luce del quadro meteorologico che continua a mostrare condizioni di rischio per la popolazione. Secondo gli esperti, nei prossimi giorni si registreranno temperature superiori di 4-6°C rispetto alle medie stagionali, accompagnate da un tasso di umidità molto elevato: 60-70% nelle ore diurne, con scarsa ventilazione e fino all’80% nelle ore notturne, con conseguente aumento del disagio fisico. La Protezione Civile raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde, non esporsi al sole e limitare le attività all’aperto. Suggeriti anche spostamenti ridotti con l’auto e massima attenzione per cardiopatici, anziani, bambini e soggetti fragili. Indicazioni utili anche per la gestione degli ambienti: mantenere le abitazioni arieggiate, idratazione costante con attenzione agli animali domestici, particolarmente esposti al caldo intenso. Le autorità locali sono invitate a mantenere attive le procedure di vigilanza per le fasce fragili della popolazione, come previsto dai protocolli regionali. Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è disponibile il portale del Ministero della Salute all’indirizzo https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp