CAPOSELE (rgl) – Un intervento lungo, complesso e tecnicamente delicato ha impegnato per oltre sette ore il comando dei vigili del fuoco di Avellino nel territorio di Caposele, in via Mancini. Dalle 19 di ieri fino alle 2 di questa mattina, i soccorritori hanno lavorato per liberare un uomo di 38 anni, residente in zona, rimasto incastrato all’interno di un tombino situato in un cantiere. La sala operativa di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra del distaccamento di Lioni, supportata da personale specializzato Usar (Urban Search And Rescue), Saf (Speleo Alpino Fluviale) e Gos (Gruppo Operativo Speciale), con mezzi e attrezzature specifiche per operazioni in spazi confinati e scenari complessi. Il recupero si è rivelato particolarmente impegnativo: i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare elettrodemolitori per creare lo spazio necessario a raggiungere l’uomo, bloccato in una posizione che non gli consentiva alcun movimento. Solo dopo aver ampliato l’area di intervento, mediante tecniche Sas, è stato possibile estrarlo in sicurezza. Sul posto erano presenti anche il capo turno e il funzionario di Guardia del comando di Avellino, oltre ai carabinieri delle stazioni di Caposele e Montella, al personale del 118 e alla polizia municipale. Una volta liberato, il 38enne è stato sottoposto ai controlli sanitari direttamente sul posto: non ha riportato traumi e le sue condizioni sono state giudicate buone. L’intervento si è concluso con il recupero dell’uomo e la messa in sicurezza dell’area.