Carburanti alle stelle: benzina quasi a 2 euro, gasolio oltre 2,12

ROMA (rgl) – Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, arrivano nuovi rincari sui carburanti. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, diffusi oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi medi in modalità self lungo la rete nazionale tornano a salire sia per la benzina sia per il gasolio. Oggi il prezzo medio self è pari a: 1,949 euro al litro per la benzina (ieri era 1,942) e 2,124 euro al litro per il gasolio (ieri 2,107). Un aumento che arriva proprio mentre milioni di automobilisti si preparano alle partenze di fine luglio e inizio agosto. Sulla rete autostradale i prezzi sono ancora più alti: 2,040 euro al litro per la benzina (ieri 2,032) e 2,196 euro al litro per il gasolio (ieri 2,181). Un trend che rischia di pesare ulteriormente sui costi dei viaggi, soprattutto per chi percorre lunghe tratte. L’aumento dei prezzi arriva in una fase in cui la domanda cresce e le partenze si intensificano. Il Mimit monitora quotidianamente le variazioni, ma il quadro attuale conferma una tendenza al rialzo che potrebbe proseguire nelle prossime settimane.