CARDITO (rgl) – Pomeriggio di tensione e paura in via Ugo Foscolo, a Cardito, dove una lite dai contorni passionali è degenerata fino a sfiorare la tragedia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della sezione Radiomobile di Caivano, un 51enne avrebbe aggredito uno dei figli di un 63enne, scatenando una colluttazione che ha coinvolto l’intera famiglia. Nel tentativo di sottrarsi allo scontro, il 51enne è fuggito a bordo della propria auto, ma durante la manovra avrebbe tentato di investire il padre del giovane. A quel punto il 63enne ha estratto un revolver calibro .22, regolarmente detenuto, esplodendo un colpo che ha centrato il faro anteriore del veicolo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’abitazione della famiglia hanno permesso ai carabinieri di ricostruire con precisione la dinamica. Il 63enne è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito nel carcere di Poggioreale. I suoi due figli, di 38 e 36 anni, sono stati denunciati per lesioni personali e rissa, mentre il 51enne dovrà rispondere di rissa e minacce aggravate. Gli investigatori ritengono che la lite sia legata a questioni di natura sentimentale, pista che nelle ultime ore ha assunto carattere prevalente.