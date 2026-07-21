NAPOLI (rgl) – Spese di ristorazione, alloggi, gioielli, abbigliamento, viaggi, carburante e altri esborsi privi di documentazione. Auto di servizio utilizzate per tragitti casa‑lavoro, anche in orari notturni. È il quadro che emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Napoli, Nucleo di Polizia Economico‑Finanziaria, nell’ambito di un procedimento della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti sulla gestione di un ente sanitario pubblico. I militari hanno notificato un invito a dedurre, atto previsto dal Codice di giustizia contabile, volto a garantire il contraddittorio prima dell’eventuale giudizio di responsabilità amministrativo‑contabile. Secondo quanto emerso dagli accertamenti – e nel rispetto della presunzione di innocenza – sarebbe stato riscontrato un utilizzo delle carte di credito aziendali per spese non riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente: ristorazione e vitto; alloggi; gioielleria e abbigliamento; agenzie di viaggio; carburante e altri esborsi privi di documentazione giustificativa. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato la quasi totale assenza di note spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari e motivazioni delle trasferte, rendendo impossibile verificare l’inerenza delle spese all’attività istituzionale. Gli accertamenti hanno riguardato anche l’utilizzo delle autovetture di servizio. Dall’analisi di diari di bordo, contratti di noleggio, registri e dati Telepass sarebbe emerso un impiego continuativo dei veicoli per spostamenti tra residenza e sede di servizio, anche in orari notturni, con rifornimenti effettuati presso distributori vicini alla residenza dell’utilizzatore. Secondo gli inquirenti, tali costi sarebbero estranei alle esigenze istituzionali e quindi non rimborsabili. All’esito dell’istruttoria, la Procura contabile ha contestato un presunto danno erariale di oltre 314 mila euro, derivante da spese ritenute prive del requisito dell’inerenza alle finalità dell’ente.