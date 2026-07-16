SOLOFRA (rgl) – Prosegue senza sosta l’attività del comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino nella tutela della legalità e nel contrasto agli illeciti economico‑finanziari. L’ultima operazione, condotta dai militari della compagnia di Solofra, ha portato alla scoperta di una donna residente in provincia che, autoproclamatasi “maga”, svolgeva attività di cartomanzia e chiromanzia completamente in nero. Attraverso i social network, la donna pubblicizzava consulenze telefoniche “gratuite”, attirando clienti con promesse di letture e interpretazioni personalizzate. In realtà, dietro l’apparente gratuità si nascondeva un’attività a pagamento: le indagini sui conti correnti hanno rivelato oltre 4.000 prestazioni saldate tramite bonifici, ricariche e accrediti, tutte non dichiarate. L’analisi dei flussi finanziari ha fatto emergere un volume d’affari occultato superiore a 130.000 euro, con una evasione fiscale di oltre 50.000 euro. Ma non solo: la donna, pur svolgendo un’attività remunerativa e continuativa, aveva indebitamente richiesto e percepito il Reddito di cittadinanza dal 2019 al 2022, per un totale di circa 30.000 euro. La responsabile è stata segnalata alla Autorità Giudiziaria e alla Corte dei Conti per i profili di danno erariale. Contestualmente, è stata inoltrata segnalazione all’Inps per l’avvio delle procedure di revoca e recupero del sussidio percepito.