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Casa trasformata in laboratorio della cocaina: scoperte oltre mille dosi pronte per le spiagge del sud pontino

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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FORMIA – SESSA AURUNCA (rgl) – Una perquisizione domiciliare eseguita durante l’attuazione di un’ordinanza cautelare ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di droga a Penitro di Formia. I carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Sessa Aurunca hanno arrestato in flagranza un uomo e una donna di origini albanesi, trovati in possesso di 1.187 dosi di cocaina già confezionate e altri 775 grammi della stessa sostanza ancora da suddividere. Nell’abitazione sono stati rinvenuti anche 200 grammi di hashish, denaro contante ritenuto provento dello spaccio, bilancini elettronici e materiale per il confezionamento. Secondo la Dda di Napoli, la droga era destinata alle piazze del sud pontino, in particolare alle località balneari, dove avrebbe garantito introiti superiori a 80.000 euro. Il gip ha convalidato gli arresti, disponendo misure cautelari differenziate. Le indagini proseguono per individuare eventuali collegamenti con reti criminali attive tra Campania e Lazio.

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