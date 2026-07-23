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Casamicciola, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero: muore 65enne

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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CASAMICCIOLA (rgl) – Tragedia nel pomeriggio di ieri sull’isola d’Ischia. Un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo un incidente in scooter avvenuto a Casamicciola. Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un albero lungo la carreggiata. Immediati i soccorsi: l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove però è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma è stata sequestrata per consentire l’esecuzione dell’autopsia, necessaria a chiarire con precisione le cause del decesso. Anche lo scooter è stato sequestrato per gli accertamenti tecnici. Sull’incidente indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica e a verificare eventuali elementi che possano aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

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