CASERTA (rgl) – Un’altra giornata senza tregua per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, reduci da una notte segnata da decine di chiamate per il maltempo. Nel corso della giornata di ieri le squadre hanno effettuato 24 interventi di soccorso tecnico urgente, affrontando situazioni complesse e diversificate su tutto il territorio. Il primo intervento di rilievo è avvenuto intorno alle 16 in via Santella, a Marcianise. La squadra del distaccamento locale, supportata da un’autobotte della sede centrale, è intervenuta per un incendio auto all’interno di un box. L’ambiente ristretto e la scarsa visibilità hanno reso le operazioni di spegnimento particolarmente difficoltose, ma i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza l’area e a evitare ulteriori danni. Il secondo intervento, tragico, è avvenuto alle 19:45 in località Triflisco, nel comune di Bellona. La squadra della sede centrale, insieme al nucleo Sfa (Soccorritori Fluviali Alluvionali), è intervenuta per soccorrere un 41enne che, dopo essersi tuffato nelle acque sorgive, aveva manifestato chiari sintomi di malessere. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e affidato al personale del 118, presente con la squadra rianimativa. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.