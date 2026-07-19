CASERTA (rgl) – Nel momento più doloroso, hanno scelto la vita. La mamma e il papà di un ragazzo deceduto in giovanissima età per un severo trauma cranico hanno autorizzato la donazione degli organi, trasformando la perdita del loro bene più prezioso in una risorsa di speranza per altri pazienti in attesa di trapianto. All’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, dove il giovane era ricoverato in Rianimazione, è stato attivato e completato con esito positivo l’intero percorso donativo: dopo l’accertamento della morte cerebrale, sono stati prelevati cuore, reni e cornee, destinati ai centri trapianto regionali. Il Coordinamento Ospedaliero Procurement, insieme al Centro Regionale Trapianti della Campania, ha gestito tutte le fasi dell’iter con efficienza e precisione, lavorando in sinergia con le unità operative dell’ospedale e le équipe chirurgiche coinvolte. “La comunità ospedaliera abbraccia con affetto la famiglia del giovane donatore”, ha dichiarato il direttore generale Gennaro Volpe, esprimendo profonda gratitudine ai genitori «per aver compiuto un gesto di amore per il prossimo nel momento più straziante». Volpe ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e il valore della donazione: “Senza donazioni, non possono esserci trapianti”. Nel 2026, da gennaio a oggi, all’Aorn di Caserta sono stati effettuati 5 prelievi multiorgano e 6 prelievi di cornee, oltre alla regolare attività di trapianto e follow-up dei pazienti trapiantati di fegato e rene. Resta attivo, nella hall dell’edificio F, l’InfoPoint del Coordinamento Territoriale Trapianti, aperto nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 16:30, dove i cittadini possono ricevere informazioni e sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione.