CASORIA (rgl) – Una scena surreale quella che si è presentata davanti agli occhi di una donna di Arpino di Casoria, rientrata a casa e trovando l’ex marito comodamente sdraiato sul letto. L’uomo si era introdotto nell’abitazione senza autorizzazione, violando il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare notificatogli poche ore prima dal giudice. La donna, vittima di precedenti episodi di maltrattamenti, ha immediatamente allertato il 112. I carabinieri della stazione di Arpino e della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo per violazione delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria. Il 39enne è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.