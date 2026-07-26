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Casoria, viola il divieto del giudice e si sdraia sul letto dell’ex: arrestato 39enne

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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CASORIA (rgl) – Una scena surreale quella che si è presentata davanti agli occhi di una donna di Arpino di Casoria, rientrata a casa e trovando l’ex marito comodamente sdraiato sul letto. L’uomo si era introdotto nell’abitazione senza autorizzazione, violando il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare notificatogli poche ore prima dal giudice. La donna, vittima di precedenti episodi di maltrattamenti, ha immediatamente allertato il 112. I carabinieri della stazione di Arpino e della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo per violazione delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria. Il 39enne è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

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