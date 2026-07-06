CASTEL VOLTURNO (rgl) – Una lite tra vicini di casa si trasforma in una brutale aggressione: a Castel Volturno un 50enne è stato colpito al volto con una pistola ad aria compressa e poi pestato a terra da due uomini. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in un condominio della città litoranea. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, il diverbio sarebbe nato per motivi condominiali e, nel giro di pochi istanti, avrebbe assunto contorni violentissimi. Durante la lite, un 30enne originario del Napoletano avrebbe impugnato una pistola ad aria compressa Walther Umarex calibro 4,5, esplodendo un colpo a distanza ravvicinata che ha raggiunto il volto del vicino, un 50enne residente nella stessa zona. Ferito e disorientato, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi, ma sarebbe caduto rovinosamente a terra. In quel momento, secondo gli accertamenti, sarebbe intervenuto anche un 40enne, anch’egli originario del Napoletano, che insieme al primo aggressore avrebbe colpito la vittima con calci e pugni, continuando il pestaggio mentre l’uomo era già a terra. Allertati i soccorsi, i carabinieri sono giunti sul posto e hanno ricostruito rapidamente la dinamica dell’aggressione grazie alle testimonianze e agli elementi raccolti nell’immediatezza. La pistola ad aria compressa, di libera vendita e detenzione, è stata sequestrata e affidata all’ufficio Corpi di Reato. Il 50enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Al termine degli accertamenti, i due presunti aggressori sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente. Sono ritenuti gravemente indiziati — allo stato delle indagini e fatte salve le successive valutazioni dell’Autorità giudiziaria — dei reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate in concorso.