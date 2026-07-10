CICCIANO (nl) – Un circolo ricreativo registrato come associazione senza scopo di lucro, ma trasformato in una sala scommesse clandestine: è quanto hanno scoperto ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Cicciano, in un’operazione che riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso, soprattutto tra i più giovani. Il controllo è scattato non lotano del centro cittadino dove i militari hanno individuato un locale apparentemente destinato ad attività sociali e ricreative. In realtà, come emerso dagli accertamenti, il circolo era stato convertito in una sala scommesse priva di qualsiasi licenza o autorizzazione. All’interno, gli avventori erano stati allontanati da poco. I carabinieri hanno trovato postazioni informatiche perfettamente funzionanti, utilizzate per accedere a siti di bookmaker esteri non censiti, piattaforme spesso collegate a circuiti opachi e canali non tracciabili. I computer sono stati sequestrati, insieme ad altro materiale utile alle indagini. Il proprietario del locale è stato denunciato. Secondo quanto ricostruito, nel circolo venivano effettuate scommesse con vincite importanti, tutte rigorosamente a nero, senza alcuna tutela per i giocatori e con un rischio elevatissimo di alimentare forme di ludopatia, soprattutto tra i ragazzi. Le scommesse clandestine, spesso collegate a circuiti digitali non regolamentati e a piattaforme estere, rappresentano un fenomeno in crescita: accesso facile, anonimato, assenza di controlli e possibilità di puntare somme elevate rendono questi ambienti particolarmente attrattivi e allo stesso tempo estremamente pericolosi. I carabinieri hanno avviato ulteriori approfondimenti per ricostruire la rete di contatti, verificare il flusso delle puntate e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.