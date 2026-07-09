NAPOLI (rgl) – Più controlli, maggiore sicurezza e presenza costante della Polizia a bordo dei convogli. Sono partiti questa mattina, 9 luglio, i servizi di scorta della Polizia di Stato sui treni della Circumvesuviana lungo la tratta Napoli–Pompei–Sorrento, una delle linee ferroviarie regionali più frequentate della Campania. L’iniziativa nasce dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e l’Ente Autonomo Volturno. I servizi saranno svolti dagli operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, impiegati sia in uniforme che in abiti civili, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati di sicurezza nel trasporto pubblico locale. L’attenzione è concentrata sulla linea Napoli–Pompei–Sorrento, tra le più trafficate della rete regionale, soprattutto durante il periodo estivo, quando ai pendolari si aggiungono migliaia di turisti diretti verso gli scavi archeologici di Pompei, la costiera sorrentina e le principali località del Golfo di Napoli. La presenza degli agenti, prevista con cadenza settimanale per tutta la stagione estiva, servirà a prevenire e contrastare episodi di illegalità, garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario e assicurare un controllo costante anche nei principali nodi della mobilità regionale. Il nuovo dispositivo si aggiunge ai servizi di vigilanza già attivi sui treni a lunga percorrenza notturni, sui convogli regionali, sulle linee metropolitane e sui collegamenti ferroviari ad alta velocità operati da NTV, rafforzando ulteriormente il sistema di sicurezza del trasporto ferroviario campano.