MARCIANISE (rgl) – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a Marcianise un uomo di 56 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise, che da giorni monitoravano una presunta attività di spaccio segnalata da residenti e riscontri investigativi. Dopo un’attività di osservazione protrattasi nel tempo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno di un locale adibito a falegnameria, individuato come punto di riferimento dell’attività illecita. Al suo interno sono stati rinvenuti circa 90 grammi di cocaina ad elevato grado di purezza, parte in forma solida e parte già suddivisa in polvere. Sequestrati anche materiale per il confezionamento, una macchina per il sottovuoto e circa 70 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia e, d’intesa con il pubblico ministero di turno, arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, celebrato nella mattinata odierna. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 56enne la misura dell’obbligo di dimora.