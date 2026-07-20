TORRE DEL GRECO (rgl) – Una lite per gelosia è degenerata in violenza, fino a trasformarsi in un’aggressione armata. È quanto accaduto in un’abitazione della città, dove i Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni familiari, trovandosi davanti una scena drammatica: due bambine in lacrime, una donna ferita all’addome e la casa devastata. La vittima è una 25enne, mentre il compagno, un 34enne, avrebbe perso il controllo dopo l’ennesima discussione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima minacciato la donna, poi l’avrebbe aggredita fisicamente e infine colpita con un coltello, ferendola all’addome. All’arrivo dei militari, l’abitazione presentava mobili danneggiati, quadri e cornici a terra, vetri in frantumi: segni evidenti di una violenza esplosa davanti alle figlie della coppia. La 25enne è stata soccorsa e medicata: le lesioni sono state giudicate guaribili in 20 giorni. Il 34enne è stato arrestato e condotto in carcere.