NAPOLI (rgl) – Una notte segnata da due episodi di violenza, avvenuti a poca distanza e nello stesso arco temporale, tra Napoli e Casoria. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire le dinamiche e capire se i fatti possano essere collegati. Il primo intervento riguarda un 18enne napoletano, incensurato, arrivato nella notte all’ospedale Pellegrini con diverse ferite da taglio: una lacerazione alla guancia destra, un taglio alla mano sinistra euna ferita all’orecchio destro. I medici hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della PMZ Centro, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Non è stato ancora individuato il luogo esatto dell’aggressione. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e identificare gli autori. Nelle stesse ore, a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell’ordine è stato ferito all’addome con un coltello. L’aggressione è avvenuta in via Giovanni Pascoli, all’angolo con via Nuova detta Casoria. Anche in questo caso i carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando testimoni per individuare il responsabile. Gli investigatori stanno verificando se i due episodi – avvenuti in zone vicine e nello stesso arco temporale – possano essere collegati. Al momento, nessuna pista è esclusa.