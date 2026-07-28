PIMONTE (rgl) – Un centro scommesse apparentemente regolare, ma che secondo gli investigatori nascondeva un’attività strutturata e sistematica di raccolta abusiva di scommesse online. È quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che hanno portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un 32enne pimontese, titolare di una ditta individuale. Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri della stazione di Pimonte, su ordine del giudice per le indagini preliminari. L’attività investigativa è stata condotta in sinergia tra i militari della compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia e il personale ispettivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli, sotto il coordinamento della Procura. Durante i controlli nell’esercizio commerciale del 32enne è emerso che, pur avendo un contratto con una società concessionaria che gli attribuiva solo compiti promozionali, l’indagato avrebbe svolto una raccolta fisica di scommesse a distanza, violando la normativa di settore. Secondo quanto accertato, l’attività sarebbe stata condotta tramite: intermediazione illecita, utilizzo abusivo di conti di gioco intestati a soggetti terzi, postazioni informatiche collegate alla piattaforma del concessionario, apparecchiature telematiche e stampanti termiche per la produzione delle ricevute e numerose giocate già effettuate. Un quadro che, secondo gli investigatori, evidenzia una predisposizione stabile e non episodica di persone e mezzi finalizzata alla raccolta abusiva di scommesse, senza le prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza. Per impedire la prosecuzione dell’attività illecita e l’aggravamento delle conseguenze del reato, è stato disposto il sequestro preventivo dell’intero centro scommesse.