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Eboli, giornalista pestato e carbonizzato: fermato un uomo, era in un casolare isolato

CampaniaSalernoCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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EBOLI (rgl) – Una svolta decisiva arriva nell’inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Dopo giorni di accertamenti, analisi tecniche e attività investigative serrate, la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del 53enne. L’uomo è stato individuato e bloccato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, che lo hanno rintracciato all’interno di un casolare abbandonato, dove si nascondeva per evitare la cattura. Il fermo è avvenuto grazie a un’operazione congiunta che ha visto impegnati: il reparto indagini tecniche del Ros, lo Squadrone Cacciatori di Puglia e il personale del Nucleo Investigativo di Salerno.

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