MELITO DI NAPOLI (rgl) – Voleva solo una birra fresca. Ma per uscire di casa, ha violato i domiciliari, tamponato uno scooter guidato da un minorenne, tentato di fuggire due volte e infine è stato arrestato. A Melito di Napoli, un 46enne è finito nuovamente ai domiciliari dopo una serata che ha trasformato una semplice bevanda in un caso di evasione e omissione di soccorso. L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare, ha deciso di salire sul suo scooter senza targa per raggiungere un bar del quartiere. A pochi metri dalla sua abitazione ha tamponato uno scooter guidato da un 17enne, facendolo cadere. Il 46enne si è fermato, ha implorato il ragazzo di non chiamare i carabinieri “perché ai domiciliari”, poi è scappato. Il minorenne, spaventato, ha chiamato i genitori. Nel frattempo, in via dello Zodiaco si è radunato un gruppo di curiosi. Dopo cinque minuti, il 46enne è tornato e ha chiesto anche ai genitori del ragazzo di non chiamare il 112, ma la segnalazione era già partita da un passante. La pattuglia dei carabinieri della compagnia di Giugliano era a pochi metri. L’uomo, vedendo l’auto di servizio, è scappato verso casa, chiudendo cancello e portone del condominio. Il 17enne ha raccontato tutto ai militari, che hanno riconosciuto il detenuto e lo hanno raggiunto nell’abitazione. I carabinieri hanno bussato alla porta: l’uomo ha aperto dopo un rapido cambio d’abito. Prima ha negato di essersi allontanato, poi ha ammesso di essere uscito “solo per una birra” e di essersi scusato con il minorenne. Nel giardino, lo scooter senza targa. Il 17enne, soccorso dal 118, ha riportato ferite superficiali. Il 46enne è stato arrestato per evasione e omissione di soccorso. È di nuovo ai domiciliari, in attesa di giudizio.