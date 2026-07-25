NAPOLI (rgl) – Un’estate di cantieri e modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire l’avanzamento della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari, una delle opere infrastrutturali più strategiche del Mezzogiorno. Per permettere i lavori di potenziamento, la circolazione sarà sospesa tra Napoli Centrale e Cancello in due finestre temporali: dalle 7:15 del 3 agosto alle 3:30 dell’8 agosto E dalle 7:15 del 10 agosto alle 5 del 15 agosto. Una chiusura che comporterà deviazioni, cancellazioni e tempi di percorrenza più lunghi su diverse linee nazionali e regionali. I treni Frecciarossa della relazione Napoli–Lecce subiranno aumenti dei tempi di percorrenza e non fermeranno a Napoli Afragola: dal 4 al 7 agosto, dall’11 al 14 agosto. Il treno 8380 Lecce–Napoli salterà la fermata anche il 3 e 10 agosto. Gli Intercity in viaggio sulla Napoli–Bari (3–7 agosto e 10–14 agosto) avranno modifiche di orario e percorso e non effettueranno la fermata di Napoli Afragola. Pesanti le ripercussioni sul traffico regionale: I treni Napoli Centrale–Caserta (via Cancello) saranno cancellati nella tratta Napoli–Cancello o sull’intero percorso, oppure deviati via Aversa. I treni metropolitani Napoli Campi Flegrei–Caserta–Capua saranno cancellati tra Napoli Gianturco e Caserta/Capua o, in alcuni casi, sull’intera tratta. I treni Napoli–Roma Termini/Tiburtina saranno deviati via Aversa. I treni Napoli–Vairano–Cassino saranno deviati via Aversa o cancellati. Previsto un servizio con bus tra: Napoli e Cancello, Napoli e Caserta, Caserta e Villa Literno. I viaggiatori dovranno considerare: tempi di percorrenza più lunghi, posti disponibili ridotti, divieto di trasporto bici e divieto di animali, eccetto cani guida.