CASERTA (rgl) – È stata rintracciata e arrestata dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Caserta una 27enne del Napoletano, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta gravemente indiziata del reato di truffa aggravata ai danni di persone anziane. L’intervento è scattato nella serata di ieri, quando i militari, sulla base delle ricerche avviate dalla stazione carabinieri di San Marco in Lamis (Foggia), si sono messi sulle tracce della presunta responsabile di due truffe consumate poche ore prima in quel centro. Le attività investigative hanno permesso di individuare la giovane presso la stazione ferroviaria di Caserta. Durante la perquisizione, i carabinieri l’hanno trovata in possesso di: circa 300 grammi di monili in oro e 1.180 euro in contanti, ritenuti provento delle truffe appena perpetrate. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe agito in concorso con altri soggetti, al momento non identificati. Il gruppo avrebbe contattato telefonicamente le vittime spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sostenendo che fosse stata commessa una rapina e che fosse necessario consegnare i propri gioielli per confrontarli con quelli “rubati”. Un espediente che sfrutta paura, fiducia e vulnerabilità degli anziani, indotti così a consegnare spontaneamente i preziosi. L’intera refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita ai legittimi proprietari al termine degli adempimenti di legge. La 27enne, dopo le formalità di rito, è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. ’Arma rinnova l’invito, rivolto soprattutto agli anziani e ai loro familiari, a diffidare di richieste di denaro o preziosi avanzate da sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine o ad altri enti pubblici. In caso di dubbi, è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico 112.