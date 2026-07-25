NAPOLI (rgl) – Le foreste campane entrano in una nuova fase di tutela e programmazione. La Regione Campania, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura, ha avviato un piano integrato che mette insieme pianificazione forestale, prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, e investimenti per ampliare le superfici boschive. Una strategia che punta a trasformare i boschi in una risorsa moderna, resiliente e capace di sostenere le comunità locali. Il primo tassello è il ciclo di incontri territoriali dedicati ai Piani di Gestione Forestale, strumenti fondamentali per programmare la gestione sostenibile dei boschi e accedere ai finanziamenti disponibili. Il bando da 5,4 milioni di euro è rivolto a Comuni ed Enti pubblici, che saranno accompagnati nella redazione dei Piani attraverso cinque appuntamenti provinciali: Avellino, 28 luglio ore 10; Salerno, 4 agosto ore 10.30; Caserta, 5 agosto ore 10.30; Benevento, 6 agosto ore 10; Napoli, 6 agosto ore 15. Parallelamente, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prosegue l’attuazione degli interventi finanziati dal PR Campania FESR 2021-2027. Negli ultimi tre mesi sono stati liquidati 35 milioni di euro, mentre nell’ultimo anno le erogazioni hanno raggiunto 86 milioni. Ad oggi sono 44 gli interventi ammessi a finanziamento, per un valore complessivo di 177 milioni di euro, che saranno realizzati da Comunità Montane, Province e Città Metropolitana di Napoli. Sul fronte del CSR Campania 2023-2027, proseguono i pagamenti dell’intervento SRA27 – Impegni silvoambientali, con 20 milioni di euro destinati al quinquennio 2024-2028 per il mantenimento delle radure nei boschi, fondamentali per biodiversità ed ecosistemi. È in pubblicazione la graduatoria definitiva dell’intervento SRD05 – Impianti di forestazione e imboschimento, dotato di 3 milioni di euro: saranno finanziati 85 progetti, per oltre 260 ettari di nuovi impianti di arboricoltura da legno e imboschimenti, anche con specie micorrizate per la produzione di tartufo. L’assessora regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, sottolinea la visione complessiva del piano: “Le foreste sono un patrimonio strategico. La loro tutela richiede pianificazione, prevenzione e investimenti. Stiamo accompagnando i Comuni nella predisposizione dei Piani di Gestione Forestale e continuiamo a investire risorse importanti per rafforzare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici, valorizzando il ruolo ambientale ed economico dei nostri boschi”. E conclude: “Costruiamo una politica forestale moderna, che considera i boschi una risorsa per la sicurezza del territorio, la lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo delle aree interne. Vogliamo consegnare alle future generazioni un patrimonio ancora più ricco e resiliente”.