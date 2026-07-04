NAPOLI (rgl) – Sei date, 150mila biglietti bruciati in meno di 48 ore, oltre 300mila persone attese a Napoli: Geolier firma un nuovo record nella sua città. Il progetto “Napoli è casa tua”, annunciato durante il weekend conclusivo del suo primo tour negli stadi, diventa un evento senza precedenti: le sei serate del 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona sono ufficialmente tutte sold out. Dopo aver attraversato l’Italia nel 2026, il rapper ha scelto di riportare il suo pubblico a casa, trasformando Napoli nel centro di un’esperienza diffusa che va oltre il concerto. L’idea è chiara: per comprendere davvero ciò che Geolier racconta da anni, bisogna vivere la città, respirarne le strade, le persone, i luoghi che hanno plasmato il suo percorso artistico. Il pubblico ha risposto con un entusiasmo travolgente: 150mila biglietti polverizzati in meno di due giorni, un tutto esaurito che conferma la forza di un artista capace di trasformare un evento musicale in un fenomeno culturale. Si stima che oltre 300mila fan raggiungeranno il capoluogo campano, generando un impatto enorme sul turismo, sull’economia locale e sulla percezione nazionale della città. “Napoli è casa tua” non sarà solo una serie di concerti: il progetto prevede eventi, attività e iniziative che accompagneranno chi arriverà in città, creando un ponte tra musica, territorio e comunità. Napoli non è soltanto il luogo da cui Geolier proviene: è il cuore della sua narrazione, il punto di partenza e di ritorno, la casa che ora si apre a tutti. Intanto è in rotazione radiofonica il brano “1H”, estratto dall’album “Tutto è possibile”, che continua a consolidare la presenza del rapper nelle classifiche nazionali.