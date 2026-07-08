NAPOLI (rgl) – Un giovane gheppio e una tartaruga esotica salvati in due distinti interventi: la Polizia Metropolitana di Napoli continua a presidiare la tutela della fauna selvatica con operazioni rapide, coordinate e decisive. Nelle ultime ore gli agenti hanno messo in sicurezza un rapace in difficoltà e una tartaruga appartenente alla specie Trachemys, entrambe affidate ai servizi veterinari competenti per le cure e la gestione. Il primo intervento riguarda un giovane gheppio, rinvenuto nel territorio di Castel Volturno da un cittadino che, comprendendo la delicatezza della situazione, lo ha consegnato ai volontari della Lipu. Il rapace è stato poi affidato al nucleo Antibracconaggio della Polizia Metropolitana, che ne ha curato la presa in carico e il trasferimento presso il Cras “Federico II” del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Napoli, operante presso l’Asl Napoli 1 Centro. Qui il gheppio sarà sottoposto alle cure specialistiche e, se le condizioni lo permetteranno, potrà essere riabilitato e reintrodotto in natura. Il secondo intervento è avvenuto sabato scorso: gli agenti del distretto di Pompei hanno recuperato lungo una strada un esemplare di tartaruga Trachemys, specie esotica inserita nell’elenco delle specie protette e soggetta a rigidi divieti di detenzione, commercio e rilascio nell’ambiente. L’animale è stato affidato ai sanitari dell’Asl territorialmente competente per gli accertamenti. L’abbandono di specie esotiche, oltre a costituire un illecito, rappresenta un grave rischio per gli ecosistemi locali, perché può compromettere la sopravvivenza delle specie autoctone attraverso la competizione per habitat e risorse.