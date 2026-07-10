BERGAMO (nela) – La carriera di Gianluca Gaetano si arricchisce di un nuovo capitolo: il centrocampista campano è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta. Il club bergamasco ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del 26enne dal Cagliari, regalando a Maurizio Sarri un giocatore duttile e tecnico. Per Gaetano si tratta di una nuova sfida dopo l’esperienza molto positiva in Sardegna, dove nelle ultime due stagioni e mezzo ha collezionato 76 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 9 reti e servendo altrettanti assist. Classe 2000, Gianluca Gaetano ha iniziato a dare i primi calci al pallone nell’Asd Future Boys di Cimitile, prima di essere notato dagli osservatori del Napoli. A soli undici anni entra nel settore giovanile azzurro, dove cresce stagione dopo stagione fino a diventare uno dei talenti più promettenti del vivaio partenopeo. Con la Primavera colleziona numeri straordinari: 43 gol e 25 assist in 92 partite, confermando qualità tecniche che gli valgono il debutto tra i professionisti. Dopo gli esordi con il Napoli arrivano le esperienze alla Cremonese, decisive per la sua crescita, e il ritorno in azzurro nella stagione dello storico Scudetto. Successivamente il trasferimento al Cagliari gli permette di trovare continuità, diventando uno dei protagonisti della squadra sarda nel suo nuovo ruolo di regista puro su intuizione del tecnico Fabio Pisacane. In Serie A Gaetano ha già messo insieme 93 presenze, condite da 10 reti e 11 assist, oltre a diverse apparizioni nelle competizioni europee. Per il talento di Cimitile si apre ora una nuova pagina in una delle realtà più solide e ambiziose del calcio italiano, con l’obiettivo di confermarsi protagonista anche in maglia nerazzurra. (foto sito atalanta.it)