GIOIA SANNITICA (rgl) – Un’auto ribaltata al centro della carreggiata, due giovani intrappolati nell’abitacolo e un intervento disperato per salvarli. È lo scenario che i vigili del fuoco si sono trovati davanti ieri sera sulla strada provinciale 290, in località contrada Auduni, nel comune di Gioia Sannitica, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una sola autovettura. Intorno alle 20, due squadre dei vigili del fuoco – una dal distaccamento di Teano e una da quello di Telese del comando di Benevento – sono intervenute dopo la segnalazione di un veicolo capovolto. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe urtato un’altra vettura in sosta, terminando la corsa ribaltata al centro della strada. I due giovani a bordo sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Le squadre hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso, riuscendo a estrarre uno dei ragazzi, affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale. Per il secondo occupante, un 26enne, nonostante i tentativi di rianimazione, il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo, in attesa dei rilievi delle autorità competenti e delle successive operazioni di recupero.