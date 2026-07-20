EBOLI (rgl) – Un corpo carbonizzato in un terreno agricolo, un bossolo che potrebbe essere stato trovato nelle vicinanze, un giornalista sportivo morto in circostanze ancora tutte da chiarire. È il quadro inquietante che avvolge la morte di Luca (Luigi) Esposito, 53 anni, salernitano, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri in una zona isolata lungo la strada statale 7 bis, nel territorio di Eboli. Domani, nell’obitorio della città, sarà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Salerno, che punta a stabilire l’orario e le cause della morte. Il primo esame del medico legale ha confermato che il corpo era completamente carbonizzato, rendendo più complessa la ricostruzione della dinamica. Secondo alcune informazioni non ancora confermate, nelle vicinanze del cadavere sarebbe stato trovato un bossolo d’arma da fuoco. Un elemento che, se verificato, rafforzerebbe l’ipotesi di un omicidio, già al vaglio degli investigatori. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dal procuratore Raffaele Cantone, procedono senza sosta. L’area in cui è stato trovato il corpo è priva di telecamere, un dettaglio che complica la ricostruzione degli ultimi movimenti del giornalista. Gli investigatori stanno analizzando la vita privata e professionale di Esposito, noto come giornalista sportivo e non impegnato in inchieste di cronaca nera o giudiziaria. Un profilo che, al momento, non orienta verso piste legate alla sua attività professionale. La Procura non esclude alcuna ipotesi: dal gesto volontario alla matrice criminale, fino a dinamiche personali ancora da verificare.