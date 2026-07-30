GIUGLIANO (rgl) – Un cadavere trovato in casa, il volto tumefatto, una lite degenerata in violenza cieca. È da questa scena che, lo scorso aprile, sono partite le indagini dei carabinieri di Giugliano in Campania, culminate ieri con l’arresto di un 25enne gravemente indiziato dell’omicidio volontario aggravato di Ferdinando Formisano, un pensionato 68enne della frazione di Varcaturo. Una ricostruzione complessa, fatta di analisi video, traffico telefonico e riscontri investigativi che hanno permesso di individuare il presunto autore del delitto. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di un 25enne ritenuto gravemente indiziato dei reati di: omicidio volontario aggravato e furto aggravato. Le indagini sono partite il 9 aprile 2025, quando il corpo di un 68enne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Varcaturo, con evidenti tumefazioni al volto. La scena ha subito fatto pensare a un’aggressione violenta. Secondo quanto emerso, il 25enne e Formisano si conoscevano e si frequentavano abitualmente. Nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, il giovane avrebbe: immobilizzato il 68enne, colpito ripetutamente il volto con violenti pugni e stretto le mani al collo della vittima, provocando la morte per arresto cardiocircolatorio. Dopo l’omicidio, l’indagato si sarebbe impossessato: del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro mettendo a soqquadro l’abitazione prima di allontanarsi. Determinanti per la ricostruzione del quadro indiziario sono stati i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona e l’analisi del traffico telefonico e telematico dei dispositivi in uso all’indagato. Elementi che hanno consentito agli investigatori della sezione Operativa della compagnia di Giugliano e della stazione di Varcaturo di delineare la dinamica e individuare il presunto autore.