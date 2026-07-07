CIMITILE (rgl) – Il sapore della storia si fa qualità. Cimitile celebra la 38ª Sagra degli Gnocchi Cimitilesi, da quest’anno fregiata del titolo ufficiale di “Sagra di Qualità”, riconoscimento nazionale che certifica il valore culturale, gastronomico e identitario di uno degli appuntamenti più amati dell’agro nolano. Il 10, 11 e 12 luglio, la Città delle Basiliche Paleocristiane accoglierà cittadini e visitatori nel cuore del Rione Macello per tre serate dedicate ai sapori autentici della tradizione contadina campana. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Cimitile e dall’Arciconfraternita del SS. Crocifisso e Maria SS. del Carmelo, con il patrocinio morale di Regione Campania, Comune di Cimitile, Unpli Campania e Unpli Napoli. La sagra affonda le sue radici nella festa della Madonna del Carmine del 16 luglio: fin dal tardo Ottocento, dopo le giornate nei campi, i cimitilesi si riunivano nel complesso basilicale paleocristiano per condividere i caratteristici tegamini di terracotta colmi di gnocchi, parmigiana di melanzane e piatti della cucina povera. Oggi quella memoria si rinnova intatta. Gli gnocchi cimitilesi vengono ancora preparati a mano, uno ad uno, dalle esperte signore del paese, seguendo un impasto antichissimo — farina, acqua e semola, senza patate — risalente all’epoca romana. Una tradizione così preziosa da essere inserita nelle schede “Radici Culturali” del censimento nazionale del patrimonio immateriale promosso da Unpli Pro Loco d’Italia e Icpi – Ministero della Cultura. A rendere unico il piatto è il condimento: un ragù tradizionale di pomodoro San Marzano e sette tagli di carne (tracchie, gallinella di maiale, vammoncello, corazza, locena, quizzo, coperta di spalla), cotto lentamente per oltre dodici ore. Gli gnocchi verranno serviti nei tegamini di terracotta, gratinati nel forno a legna con mozzarella filante, parmigiano e basilico fresco. Per i palati curiosi, anche varianti creative: pestato di friarielli, pestato di zucca e radicchio. La sagra sarà accompagnata da tre serate di musica e spettacolo, dalle 20:30. Si comincia venerdì 10 luglio: serata folk con Madona dei Bagni e De Vivo di Scafati. Sabato 11 luglio sarà di scena la comicità e melodia con Oscar di Maio “’o cafon” e Alberto Selly. Domenica 12 luglio gran finale con la musica popolare cilentana del gruppo Valcalore. La 38ª Sagra degli Gnocchi Cimitilesi è un’occasione per riscoprire sapori antichi, vivere la comunità e immergersi nell’anima genuina di un territorio dove il cibo è cultura, storia e identità.