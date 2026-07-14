Grumo Nevano, droga nel circolo ricreativo: arrestato 30enne

GRUMO NEVANO (rgl) – A Grumo Nevano, dietro la facciata di un circolo ricreativo nato per sottrarre i ragazzi alla strada e all’influenza della criminalità, i carabinieri hanno scoperto tutt’altro. Quel luogo che, almeno da statuto, avrebbe dovuto essere presidio educativo e spazio di socialità, era invece diventato il punto di riferimento per un’attività di spaccio gestita dal suo stesso responsabile, un 30enne del posto. I militari della stazione locale lo hanno controllato all’interno del circolo, trovando nove dosi di hashish già pronte per essere cedute e materiale per il confezionamento. Un riscontro che ha spinto gli investigatori ad approfondire, estendendo la perquisizione alla sua abitazione. È lì che hanno rinvenuto altri quattrocento grammi della stessa sostanza, confermando la natura non occasionale dell’attività. Il 30enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, sottoposto ai domiciliari. Il circolo, che avrebbe dovuto rappresentare un presidio di legalità e un punto di aggregazione per i giovani del quartiere, è stato sequestrato.