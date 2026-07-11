SAN GIUSEPPE VESUVIANO (rgl) – Alla stazione della Circumvesuviana di San Giuseppe Vesuviano, un controllo mirato della Polizia di Stato ha interrotto una compravendita di droga nascosta in piena vista. Gli agenti del Commissariato locale hanno sorpreso un 19enne mentre prelevava un involucro dalla tettoia d’ingresso per cederlo a un acquirente in cambio di una banconota. Bloccati entrambi, il giovane è stato trovato con 380 euro suddivisi in banconote di vario taglio, mentre l’acquirente aveva con sé la dose di hashish appena acquistata. Sulla tettoia gli agenti hanno rinvenuto un ulteriore involucro di 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il 19enne è stato arrestato per spaccio, mentre l’acquirente è stato sanzionato per uso personale.