NOLA (rgl) – Il Nola riparte da un volto che conosce la città, la maglia, la storia. Un ritorno che sa di identità, appartenenza e visione. Paolino Barone, classe 1987, nolano doc, è il nuovo allenatore dell’FC Nola per la stagione di Promozione: una scelta che la società definisce “di cuore e di progetto”, il segnale di una ripartenza che unisce competenza e radici. Fortemente voluto dal club, Barone rappresenta la sintesi perfetta tra professionalità e identità bruniana. Dopo una carriera nel calcio professionistico da calciatore, ha intrapreso il percorso da tecnico nei settori giovanili, distinguendosi per metodo, risultati e capacità di valorizzare i talenti. La sua crescita lo porta presto tra i grandi: alla Nocerina, nella stagione 2023/2024, ricopre il ruolo di vice-allenatore e, per un periodo, di tecnico della prima squadra, dopo aver collaborato con il settore giovanile e la Juniores nazionale. Il legame con Nola è però il filo rosso della sua carriera: in Serie D (2021/2022) è allenatore in seconda e guida la squadra ad interim in alcune gare; in Eccellenza (2024/2025) porta la Juniores a risultati eccellenti e conduce la prima squadra fino alla fase finale dei play-off regionali. Seguono le esperienze alla Virtus Monteforte e alla Frattese, che ne consolidano la reputazione: Barone è oggi uno degli allenatori più apprezzati del panorama dilettantistico campano. Nonostante offerte da categorie superiori, ha scelto Nola. Una scelta che parla da sola. La società sottolinea come la visione del nuovo tecnico coincida con quella del progetto: costruire un Nola solido, riconoscibile, radicato nella sua storia ma capace di guardare avanti. Un filo rosso che da oltre cento anni lega una città alla sua maglia bianca e nera.