SALERNO (rgl) – Una rete ramificata, capace di operare tra Italia ed estero, con un volume d’affari illecito di milioni di euro e centinaia di cittadini stranieri coinvolti. È il quadro emerso dalla maxi operazione condotta questa mattina dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dalla Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia. Le forze dell’ordine hanno eseguito 22 misure cautelari personali – 18 arresti domiciliari e 4 obblighi di firma – in dieci province: Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia. Secondo la Procura, gli indagati sono “gravemente indiziati, a vario titolo, anche del delitto di associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. L’indagine – complessa, supportata da intercettazioni telefoniche e telematiche – ha permesso di ricostruire un meccanismo collaudato: il sodalizio avrebbe presentato centinaia di richieste di nullaosta al lavoro totalmente fittizie, sfruttando i decreti flussi e le procedure di emersione. Secondo il comunicato, il gruppo avrebbe operato “in favore di centinaia di cittadini extracomunitari… disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno”. La rete comprendeva: intermediari stranieri, che reclutavano connazionali desiderosi di entrare o restare in Italia; datori di lavoro compiacenti, pronti a dichiarare falsamente requisiti e assunzioni; professionisti e intermediari, incaricati di produrre documentazione falsa; privati, che durante i click day inoltravano telematicamente le domande fraudolente. La Dda aveva già eseguito fermi e sequestrato ingenti somme di denaro contante nelle fasi precedenti dell’inchiesta. Il gip ha inoltre nominato un amministratore giudiziario per la gestione delle attività sequestrate.