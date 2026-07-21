AVELLINO (rgl) – I carabinieri del gruppo forestale di Avellino, insieme ai militari dell’Arma territoriale, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale per contrastare il fenomeno dell’abbruciamento dei residui vegetali in pieno periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Durante l’attività ispettiva, i nuclei forestali di Monteforte Irpino e Summonte, in sinergia con le stazioni territoriali, hanno denunciato in stato di libertà sei persone sorprese mentre bruciavano residui vegetali derivanti da operazioni di pulizia e potatura dei fondi agricoli. Secondo gli accertamenti, tali condotte integrano il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, poiché – in base al Decreto regionale di massima pericolosità per gli incendi boschivi – nel periodo compreso tra 15 giugno e 15 settembre i residui vegetali provenienti da attività agricole e forestali sono considerati rifiuti e non possono essere smaltiti tramite abbruciamento. Nel corso della stessa operazione sono state contestate numerose sanzioni amministrative. La normativa vigente prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, che possono arrivare fino a 10mila euro. L’attività di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree più esposte al rischio di incendi.