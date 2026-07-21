AVELLINO (rgl) – Una giornata di interventi senza sosta, segnata da fiamme, fumo e territori devastati. I vigili del fuoco di Avellino sono stati impegnati ieri in una lunga serie di operazioni su tutto il territorio provinciale, con incendi boschivi e di sterpaglie che hanno causato danni ad alberi, colture e aree rurali. Le prime segnalazioni sono arrivate da Ariano Irpino, in contrada Torreamando, dove le fiamme hanno bruciato vegetazione e terreni agricoli. Altri roghi hanno interessato la ex SS374 via Partenio a Mercogliano, il territorio di Forino – dove è stato necessario l’intervento dell’elicottero proveniente da Fisciano – alcuni tratti della SS7 e diverse zone intorno alla città di Avellino. Nel primo pomeriggio, la situazione è diventata critica in contrada Cerreto, nel comune di San Michele di Serino, dove un incendio di vaste proporzioni ha divorato circa 35.000 metri quadrati di area boschiva, composta da bosco ceduo e querceto. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto è intervenuta la squadra Aib del comando dei vigili del fuoco di Avellino; a seguire, una squadra del Settore Forestazione della Provincia, sotto il coordinamento dei Dos (Direttori delle Operazioni di Spegnimento). L’impervietà della zona ha reso impossibile raggiungere alcuni fronti da terra, rendendo indispensabile il supporto aereo. L’elicottero “Lima 3” ha effettuato numerosi lanci d’acqua sui focolai più critici, permettendo successivamente alle squadre a terra di completare le delicate operazioni di bonifica. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, ricordando che le temperature altissime di questi giorni aumentano drasticamente il rischio di incendi boschivi. Ogni comportamento negligente può trasformarsi in un rogo devastante.