AVELLINO (rgl) – Un segnale di rafforzamento della presenza dell’Arma sul territorio e, insieme, un passaggio simbolico tra generazioni. Alla caserma “Litto” di Avellino, il comando provinciale dei Carabinieri ha accolto cinque nuovi marescialli, assegnati dal comando legione Carabinieri Campania e destinati alle stazioni di Atripalda, Baiano, Montecalvo Irpino, Montemarano e Gesualdo. Il colonnello Angelo Zito, comandante Provinciale, ha espresso soddisfazione per l’arrivo dei militari, già impegnati nelle prime attività operative nelle rispettive giurisdizioni. L’ingresso dei nuovi marescialli punta a rafforzare la capacità funzionale, informativa e operativa dei comandi stazione, cuore pulsante dell’Arma sul territorio irpino. Una presenza che significa più pattuglie, più prossimità, più capacità di ascolto e intervento nelle comunità locali. Alla cerimonia hanno partecipato gli ufficiali comandanti delle compagnie e diversi comandanti di stazione, a testimonianza dell’importanza del momento per l’intero dispositivo provinciale. Durante l’evento sono state consegnate due medaglie d’oro al merito di lungo comando al luogotenente carica speciale Ciro Di Grezia e al luogotenente carica speciale Giuseppe Fiore. Un riconoscimento che celebra anni di servizio, dedizione e responsabilità, e che ha dato alla cerimonia un valore ancora più significativo. Il momento è stato vissuto come un passaggio di consegne tra chi ha guidato reparti e territori per decenni e chi oggi entra a far parte della struttura operativa dell’Arma con nuove energie e competenze.