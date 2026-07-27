ISCHIA (rgl) – Un semplice rimprovero rivolto a un bambino, poi la scintilla, la discussione accesa e infine la rissa. È quanto accaduto ieri pomeriggio lungo corso Vittorio Colonna, dove i carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenta colluttazione tra due nuclei familiari. Sul posto i militari hanno trovato un uomo e due giovani, padre e figli, tutti residenti a Secondigliano, ancora scossi per lo scontro appena avvenuto. Il padre, 54 anni, il figlio 23enne e la figlia 28enne sono stati trasportati al pronto soccorso e dimessi con 7 e 5 giorni di prognosi. Grazie alle immagini della videosorveglianza e alle immediate ricerche, i carabinieri hanno individuato il gruppo antagonista: un’altra famiglia napoletana composta da cinque persone di 58, 41, 30, 22 e 37 anni. Secondo i primi accertamenti, la lite sarebbe nata quando la famiglia di Secondigliano avrebbe rimproverato il bambino dell’altro gruppo, definito “irrequieto”. Il genitore del piccolo, non gradendo il richiamo, avrebbe reagito in modo acceso, dando il via a uno scontro verbale poi degenerato in una rissa con calci, pugni e lanci di oggetti, tra tavoli e sedie. Tutti i protagonisti della colluttazione sono stati denunciati e dovranno rispondere del reato di rissa. Le otto persone saranno inoltre proposte per il foglio di via dall’isola, misura che mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a tutelare la sicurezza pubblica.