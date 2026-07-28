Italia bollente: fino a 41°C e sole senza tregua per giorni

ROMA (rgl) – Una nuova e intensa ondata di caldo è pronta a investire l’Italia, con temperature che nei prossimi giorni potranno raggiungere valori fino a 7 gradi oltre la media stagionale e picchi locali di 40-41°C. A lanciare l’allerta è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di una configurazione atmosferica “anomala”, con il nucleo centrale dell’anticiclone africano posizionato tra Francia e Nord Italia. Entro la fine della settimana sono previsti: 41°C a Firenze e Terni, 40°C ad Alessandria, Asti, Benevento, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato, Reggio Emilia, 39-40°C a Roma, 38-39°C a Milano. Già nelle prossime ore le colonnine di mercurio inizieranno a salire, con 37°C a Terni e 36°C a Roma, Napoli e Firenze. Il caldo sarà accompagnato da un innalzamento eccezionale dello zero termico, che sulle Alpi raggiungerà la quota siderale di 5000 metri, un valore tipico delle ondate di calore più estreme. Secondo Tedici, tra oggi e domani assisteremo agli ultimi temporali, a tratti forti, in Sicilia, e a qualche acquazzone sulle Alpi orientali e sulle pianure vicine. Poi, da mercoledì, l’anticiclone africano prenderà definitivamente il sopravvento, portando sole pieno e caldo record almeno fino al 10 agosto