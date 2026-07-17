NAPOLI (rgl) – Armi da guerra, pistole, fucili, munizioni e oltre cinque chili di droga. È quanto emerso dall’indagine della Squadra Mobile di Napoli, che questa mattina ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda un uomo ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di armi, anche da guerra, e di sostanze stupefacenti destinate alla cessione. Il materiale era stato sequestrato il 13 gennaio 2026 nel corso di un intervento che aveva già portato all’arresto dell’indagato per porto e detenzione abusiva di una pistola semiautomatica Beretta calibro 6,35. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un condizionatore collocato nel sottotetto dell’abitazione, due fucili M70 AB2, comunemente conosciuti come AK‑47 o Kalašnikov. In un box nella disponibilità dell’indagato sono stati trovati: tre revolver Smith & Wesson calibro magnum, un fucile a pompa Winchester cal. 20 Mod. 12, due caricatori curvi compatibili con i fucili M70 AB2, munizionamento di vario tipo e due giubbotti antiproiettile dell’Esercito Italiano. Nello stesso locale, gli investigatori hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: circa 3 chili di hashish, 600 grammi di marijuana e quasi 2 chili di cocaina. La Procura sottolinea che l’attività si colloca nell’ambito di una strategia condivisa con la Squadra Mobile di Napoli, finalizzata al contrasto della detenzione di armi e del traffico di stupefacenti.