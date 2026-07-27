MARIGLIANO (rgl) – Prende il via la seconda edizione di “MarigliAMO l’Estate”, il cartellone di iniziative promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Bocchino, in stretta sinergia con le associazioni del territorio. Un programma ricco, diffuso e pensato per tutte le fasce d’età, con una particolare attenzione ai bambini e alle attività creative, per trasformare Marigliano in una città da vivere anche nei mesi più caldi. Dal questa sera 27 luglio al 31 agosto, la città ospiterà laboratori, cinema all’aperto, spettacoli, cacce al tesoro e momenti di aggregazione nei quartieri e nei luoghi simbolo del territorio: dal cortile della casa comunale alla Villa Comunale, dal Giardino della Pace alle parrocchie. La rassegna si apre lunedì 27 luglio con “I Tesori nascosti”, una caccia al tesoro tra periferia e centro curata dall’associazione Guru Gru, che tornerà in diverse date durante l’estate. Spazio poi al cinema all’aperto, con titoli per famiglie e appassionati: Il robot selvaggio, Un mondo a parte, Space Jam e l’attesissimo Il Gladiatore II.

LUNEDÌ 27 LUGLIO – Ore 18:30 | Località Casaferro I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro tra periferia e centro A cura di Associazione Guru Gru

VENERDÌ 31 LUGLIO – Ore 18:30 | Località Faibano I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro A cura di Associazione Guru Gru

DOMENICA 2 AGOSTO – Ore 20:30 | Cortile della casa comunale Cinema all’aperto: Il robot selvaggio (2024) Regia di Chris Sanders

MARTEDÌ 4 AGOSTO – Ore 20:30 | Cortile della casa comunale Quarteight: Due pianoforti a otto mani A cura di Horus srls

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO – Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale Laboratorio di cucito creativo A cura di Maria Riccio

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO – Ore 20:00 | Parrocchia Sacro Cuore – Pontecitra Serata dei Talenti A cura di APS Sacro Cuore

GIOVEDÌ 6 AGOSTO – Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale Laboratorio su legno A cura di Maria Oliviero

LUNEDÌ 10 AGOSTO – Ore 20:30 | Cortile della casa comunale Cinema all’aperto: Un mondo a parte (2024) Regia di Riccardo Milani

LUNEDÌ 24 AGOSTO – Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale Laboratorio di cucito creativo A cura di Maria Riccio

LUNEDÌ 24 AGOSTO – Ore 10:00 | Giardino della Pace Magia di Carta: Harry Potter e la camera dei segreti – laboratorio creativo A cura di La scala dei Sogni

LUNEDÌ 24 AGOSTO – Ore 18:30 | Centro di Marigliano I Tesori nascosti – Caccia al Tesoro A cura di Associazione Guru Gru

MARTEDÌ 25 AGOSTO – Ore 10:00 | Chalet Villa Comunale Laboratorio su legno A cura di Maria Oliviero

GIOVEDÌ 27 AGOSTO – Ore 20:30 | Cortile della casa comunale Cinema all’aperto: Space Jam (1996) Regia di Joe Pytka

VENERDÌ 28 AGOSTO – Ore 21:00 | Chalet Villa Comunale Perché dare del Voi ad un Cinghiale – Teatro Civile A cura di Associazione La carrozza d’oro

SABATO 29 AGOSTO – Ore 10:00 | Giardino della Pace Magia di Carta: Harry Potter e la camera dei segreti – laboratorio creativo A cura di La scala dei Sogni

LUNEDÌ 31 AGOSTO – Ore 20:30 | Cortile della casa comunale Cinema all’aperto: Il Gladiatore II (2024) Regia di Ridley Scott