LAURO (rgl) – Furti all’interno della struttura ricettiva “La Certosa di San Giacomo”: tre uomini arrestati e una donna denunciata. La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un 47enne, un 39enne e un 26enne, tutti residenti nel Vallo di Lauro, sorpresi mentre asportavano materiale in rame dall’interno della struttura, attualmente chiusa al pubblico. Una quarta persona, una donna di nazionalità rumena, è stata denunciata per ricettazione. L’operazione è scattata nella giornata di ieri, quando gli agenti del commissariato di Lauro, impegnati in un’attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dei reati predatori, hanno notato movimenti sospetti all’interno della struttura ricettiva “La Certosa di San Giacomo”, nel territorio del Comune di Lauro. Entrati nel complesso, i poliziotti hanno sorpreso i tre uomini intenti ad asportare tubi in rame, utilizzando attrezzi da scasso. Tutti e tre, già noti alle forze dell’ordine, sono stati immediatamente bloccati e arrestati. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. La successiva attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, ha portato gli agenti a un’abitazione del Vallo di Lauro, dove vive una donna di nazionalità rumena, anch’essa con precedenti. All’interno dell’appartamento sono stati trovati vasi in ceramica, posate in argento e altri oggetti di valore, risultati essere parte della refurtiva sottratta dalla stessa struttura ricettiva. La donna è stata denunciata per ricettazione. I tre arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.