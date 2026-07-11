LAURO (rgl) – Una segnalazione tempestiva, una donna in pericolo, un vicino che interviene, un aggressore che non si ferma nemmeno davanti al soccorso. È il quadro della vicenda che ha portato la Polizia di Stato di Avellino ad arrestare un 80enne, ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di una 40enne residente nello stesso circondario. Gli agenti del commissariato di Lauro, allertati da una telefonata provvidenziale, sono intervenuti rapidamente soccorrendo la donna, che aveva appena subito una violenza da parte del vicino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – armato di un bastone – avrebbe minacciato e bloccato la vittima, costringendola a subire palpeggiamenti. Non era la prima volta: l’anziano si sarebbe già reso responsabile di analoghe condotte nei confronti della stessa donna. In questo ultimo episodio, un vicino è intervenuto per aiutarla. L’80enne, però, non solo non ha desistito, ma ha colpito il soccorritore alla testa con il bastone, procurandogli lesioni. La gravità dei fatti ha portato la Procura della Repubblica di Avellino a richiedere la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. Il gip, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nel Comune dove vive la vittima e il divieto di avvicinamento alla stessa a una distanza non inferiore a un chilometro. La Polizia di Stato ha inoltre annunciato che nei confronti dell’80enne sarà proposta una misura di prevenzione personale, alla luce della reiterazione delle condotte e della pericolosità manifestata.