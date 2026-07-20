MADDALONi (rgl) – Un controllo ordinario, in una zona sensibile, si è trasformato in un intervento decisivo. È quanto accaduto a Maddaloni, lungo via Cancello, nei pressi del cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 46 e 38 anni, entrambi residenti a Santa Maria a Vico. Secondo gli accertamenti i due sarebbero presunti responsabili dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. I militari hanno fermato un autocarro Fiat Iveco con cassone per un controllo sulla circolazione. La perquisizione del mezzo ha portato alla scoperta di circa 1.800 chilogrammi di materiale ferroso, ritenuto compatibile con quello presente nel vicino cantiere ferroviario, oltre a diversi attrezzi comunemente utilizzati per forzare serrature e manufatti. L’intero materiale è stato sequestrato, insieme agli strumenti rinvenuti. Per i due occupanti del veicolo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.