NAPOLI (rgl) – Violenti temporali, anticipati da raffiche di vento improvvise, stanno colpendo la Campania da diverse ore, provocando allagamenti, caduta di alberi e momenti di grande paura in numerosi comuni. Il maltempo, annunciato ieri con un’allerta meteo che resterà in vigore per le prossime 24 ore, ha investito in particolare il Golfo di Napoli, l’area flegrea, l’isola d’Ischia e l’area vesuviana. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sui Campi Flegrei, allagando strade e creando disagi lungo il litorale. A Giugliano, sia il centro che le periferie sono stati sommersi dall’acqua, richiedendo decine di interventi della Protezione civile e dei vigili del fuoco. Situazione critica anche a Ischia, dove nella zona del porto un bar è stato completamente invaso dall’acqua. Allagati il corso principale e diverse traverse del centro cittadino, con segnalazioni provenienti da numerosi punti dell’isola. A Casamicciola Terme si registrano ruscellamenti, mentre nelle frazioni di Panza e Cuotto, nel comune di Forio, sono saltati alcuni tombini. Problemi anche nel borgo di Sant’Angelo e a Barano, nella zona del ponte di Buonopane, dove l’acqua ha invaso il parcheggio della Fonte di Nitrodi. La pioggia è caduta abbondante anche su Napoli, dove un albero è crollato in via Jannelli. Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione dell’arbusto e la messa in sicurezza dell’area. L’episodio più drammatico della giornata si è verificato a Pomigliano d’Arco, dove il sottopasso del ponte dell’Alfa è stato completamente invaso dall’acqua nel giro di pochi minuti. Un uomo è rimasto intrappolato nella propria automobile, impossibilitato a uscire mentre il livello dell’acqua continuava a salire. La scena è stata notata da automobilisti e passanti che, senza esitare, hanno messo a rischio la propria incolumità per salvarlo. Con un gesto di grande coraggio, sono riusciti ad aprire l’auto e a trascinare fuori l’uomo, mentre la pioggia battente e la corrente aumentavano. Altri cittadini hanno nel frattempo allertato i soccorsi. Le immagini del salvataggio, circolate rapidamente sui social, hanno suscitato numerosi messaggi di ringraziamento e apprezzamento per il sangue freddo e il senso civico dei protagonisti. Allagamenti e criticità vengono segnalati anche ad Acerra, Brusciano e Caivano, dove le precipitazioni intense hanno messo in difficoltà la viabilità e alcune zone residenziali. Le forti piogge hanno comunque allentato la morsa del caldo: le temperature sono scese di circa 10 gradi, riportandosi nella media stagionale. La Protezione civile regionale invita alla prudenza negli spostamenti e a evitare sottopassi, zone esposte al rischio allagamenti e aree con alberature instabili: bastano pochi minuti perché una strada diventi una trappola mortale.