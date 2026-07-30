BAIANO (rgl) – Ore di angoscia, telefonate, ricerche senza sosta, poi finalmente la notizia che tutti aspettavano: la 16enne scomparsa nella notte scorsa nel Mandamento Baianese è stata ritrovata sana e salva. Una storia che ha tenuto con il fiato sospeso una comunità intera e che si è conclusa con un abbraccio, grazie al lavoro dei carabinieri e dei cani molecolari del Nucleo Cinofili di Sarno. La giovane si era allontanata da casa nella notte tra lunedì e martedì, facendo scattare immediatamente l’allarme. Famiglia, amici e conoscenti hanno vissuto ore di apprensione, mentre i carabinieri avviavano le ricerche su tutto il territorio del mandamento baianese. Alle operazioni hanno partecipato anche le unità cinofile del Nucleo di Sarno, con Guapa e Fero, due pastori tedeschi specializzati nella ricerca di persone scomparse. Le tracce, gli spostamenti, le segnalazioni: tutto è stato analizzato con attenzione, fino al momento decisivo. Nel pomeriggio di ieri, la svolta. La ragazza è stata notata in strada da una pattuglia dei carabinieri, che l’ha immediatamente raggiunta e affidata ai genitori. La giovane sta bene e non ha riportato ferite.