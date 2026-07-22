spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Manette si incastrano, malore per una donna dopo l’arresto su autostrada A16

CampaniaAvellinoCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

VALLATA (rgl) – È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una donna dalle manette accidentalmente incastrate ai polsi nella notte scorsa presso l’area di servizio Calaggio Nord, lungo l’A16 Napoli‑Canosa, nel territorio di Vallata. La donna, proveniente dalla provincia di Bari, era stata arrestata dalla Polizia Stradale e, poco dopo, colta da malore. Gli agenti hanno quindi richiesto l’intervento urgente di una squadra del Distaccamento di Bisaccia, specializzata in operazioni tecniche delicate. I vigili del fuoco hanno adottato una procedura estremamente cauta e progressiva per tranciare le manette senza provocare ferite ai polsi della donna. Le operazioni sono state scandite da più fasi: protezione della cute con schermi idonei; raffreddamento costante del metallo per evitare surriscaldamenti; segatura graduale dell’acciaio per indebolire la struttura e tranciatura finale con cesoia, una volta ridotta la resistenza. L’intervento si è concluso con successo e in totale sicurezza. Subito dopo essere stata liberata, la donna è stata affidata ai sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza, che hanno provveduto alle cure e agli accertamenti necessari.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
Previous article
Irpinia, bruciavano residui vegetali: in sei denunciati e multati dai carabinieri forestali
Irpinia, bruciavano residui vegetali: in sei denunciati e multati dai carabinieri forestali
Next article
Abusi su due minorenni: carabinieri arrestano un uomo in Irpinia
Abusi su due minorenni: carabinieri arrestano un uomo in Irpinia
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI