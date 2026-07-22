VALLATA (rgl) – È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una donna dalle manette accidentalmente incastrate ai polsi nella notte scorsa presso l’area di servizio Calaggio Nord, lungo l’A16 Napoli‑Canosa, nel territorio di Vallata. La donna, proveniente dalla provincia di Bari, era stata arrestata dalla Polizia Stradale e, poco dopo, colta da malore. Gli agenti hanno quindi richiesto l’intervento urgente di una squadra del Distaccamento di Bisaccia, specializzata in operazioni tecniche delicate. I vigili del fuoco hanno adottato una procedura estremamente cauta e progressiva per tranciare le manette senza provocare ferite ai polsi della donna. Le operazioni sono state scandite da più fasi: protezione della cute con schermi idonei; raffreddamento costante del metallo per evitare surriscaldamenti; segatura graduale dell’acciaio per indebolire la struttura e tranciatura finale con cesoia, una volta ridotta la resistenza. L’intervento si è concluso con successo e in totale sicurezza. Subito dopo essere stata liberata, la donna è stata affidata ai sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza, che hanno provveduto alle cure e agli accertamenti necessari.