MARANO (rgl) – A Marano di Napoli, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva una dose di droga a un cliente. L’intervento è scattato nel momento esatto dello scambio, quando i militari hanno bloccato il 31enne e avviato il controllo che ha rivelato l’intero quadro dell’attività di spaccio. Addosso all’uomo sono state trovate 48 dosi di hashish, 21 dosi di marijuana e 12 dosi di cocaina, tutte già confezionate e pronte per la vendita. Nelle sue tasche anche circa 750 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 31enne è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e condotto in carcere, dove si trova ora in attesa di giudizio.