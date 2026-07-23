NAPOLI (rgl) – Quasi la metà dei punti monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Campania risulta oltre i limiti di legge. È il bilancio presentato oggi a Napoli da Legambiente al termine della tappa regionale: su 31 campioni raccolti tra le province di Napoli, Caserta e Salerno, 16 sono risultati entro i limiti, mentre 15 hanno evidenziato concentrazioni elevate di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Il quadro è chiaro: 13% dei punti è “inquinato”, 35% “fortemente inquinato”. La maggior parte delle criticità riguarda foci di fiumi e canali, confermando problemi strutturali della rete di depurazione. A preoccupare è anche l’assenza di informazioni ai bagnanti: nel 91% dei punti monitorati non sono presenti cartelli sulla qualità delle acque di balneazione. In provincia di Caserta, Goletta Verde ha campionato 5 punti a mare: 4 entro i limiti, 1 fortemente inquinato, la foce dei Regi Lagni a Castel Volturno. A Napoli su 14 punti monitorati, 4 risultano oltre i limiti: foce canale Licola (Pozzuoli) – fortemente inquinato, foce alveo Volla (San Giovanni a Teduccio) – fortemente inquinato, foce fiume Sarno (Torre Annunziata/Castellammare) – fortemente inquinato e rivo San Marco (Castellammare) – inquinato Gli altri 10 punti sono entro i limiti, tra cui: Mappatella Beach, Ercolano, Torre del Greco, Sorrento, Vico Equense e tutti i punti campionati a Ischia. La situazione più critica è in provincia di Salerno, dove 10 punti su 12 superano i limiti: 7 fortemente inquinati, tra cui Minori, Salerno (Irno e Picentino), Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, 3 inquinati, tra Capaccio, Agropoli e Centola. Solo 2 punti risultano entro i limiti: Agropoli (Testene) e Ogliastro–Baia Arena. Su 31 punti monitorati: 26 non hanno cartelli di divieto di balneazione, solo 5 li espongono correttamente. E nel 90% dei casi mancano anche i cartelli informativi sulla qualità delle acque. Il focus depurazione conferma un quadro preoccupante: 41% degli impianti controllati da Arpac nel 2025 non è conforme. Irregolarità più alte: Avellino (66%), Benevento (62%), Salerno (53%). Più basse: Napoli (28%), Caserta (15%). La Campania è coinvolta in 116 procedure di infrazione Ue per mancata depurazione, con un carico complessivo di 4,5 milioni di abitanti equivalenti.

LE PAROLE – Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania: “Ancora troppi cittadini non possono usufruire di sistemi depurativi adeguati. La Campania rientra in tre procedure di infrazione europee: è una situazione non più ammissibile”. Federica Barbera, portavoce Goletta Verde: “Da 40 anni monitoriamo il mare alla ricerca di illeciti e mala depurazione. Le criticità persistono: non dobbiamo abbassare la guardia”. Il Consorzio Nazionale Oli Usati, partner storico della campagna, ricorda l’importanza della prevenzione con il presidente Riccardo Piunti: “Evitare di inquinare è sempre più economico che decontaminare. Le nostre coste meritano acque pulite: il controllo deve essere serio e continuo”.