NAPOLI (rgl) – Quasi la metà dei punti monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Campania risulta oltre i limiti di legge. È il bilancio presentato oggi a Napoli da Legambiente al termine della tappa regionale: su 31 campioni raccolti tra le province di Napoli, Caserta e Salerno, 16 sono risultati entro i limiti, mentre 15 hanno evidenziato concentrazioni elevate di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Il quadro è chiaro: 13% dei punti è “inquinato”, 35% “fortemente inquinato”. La maggior parte delle criticità riguarda foci di fiumi e canali, confermando problemi strutturali della rete di depurazione. A preoccupare è anche l’assenza di informazioni ai bagnanti: nel 91% dei punti monitorati non sono presenti cartelli sulla qualità delle acque di balneazione. In provincia di Caserta, Goletta Verde ha campionato 5 punti a mare: 4 entro i limiti, 1 fortemente inquinato, la foce dei Regi Lagni a Castel Volturno. A Napoli su 14 punti monitorati, 4 risultano oltre i limiti: foce canale Licola (Pozzuoli) – fortemente inquinato, foce alveo Volla (San Giovanni a Teduccio) – fortemente inquinato, foce fiume Sarno (Torre Annunziata/Castellammare) – fortemente inquinato e rivo San Marco (Castellammare) – inquinato Gli altri 10 punti sono entro i limiti, tra cui: Mappatella Beach, Ercolano, Torre del Greco, Sorrento, Vico Equense e tutti i punti campionati a Ischia. La situazione più critica è in provincia di Salerno, dove 10 punti su 12 superano i limiti: 7 fortemente inquinati, tra cui Minori, Salerno (Irno e Picentino), Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, 3 inquinati, tra Capaccio, Agropoli e Centola. Solo 2 punti risultano entro i limiti: Agropoli (Testene) e Ogliastro–Baia Arena. Su 31 punti monitorati: 26 non hanno cartelli di divieto di balneazione, solo 5 li espongono correttamente. E nel 90% dei casi mancano anche i cartelli informativi sulla qualità delle acque. Il focus depurazione conferma un quadro preoccupante: 41% degli impianti controllati da Arpac nel 2025 non è conforme. Irregolarità più alte: Avellino (66%), Benevento (62%), Salerno (53%). Più basse: Napoli (28%), Caserta (15%). La Campania è coinvolta in 116 procedure di infrazione Ue per mancata depurazione, con un carico complessivo di 4,5 milioni di abitanti equivalenti.
LE PAROLE – Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania: “Ancora troppi cittadini non possono usufruire di sistemi depurativi adeguati. La Campania rientra in tre procedure di infrazione europee: è una situazione non più ammissibile”. Federica Barbera, portavoce Goletta Verde: “Da 40 anni monitoriamo il mare alla ricerca di illeciti e mala depurazione. Le criticità persistono: non dobbiamo abbassare la guardia”. Il Consorzio Nazionale Oli Usati, partner storico della campagna, ricorda l’importanza della prevenzione con il presidente Riccardo Piunti: “Evitare di inquinare è sempre più economico che decontaminare. Le nostre coste meritano acque pulite: il controllo deve essere serio e continuo”.
|
Regione
|
Comune
|
PV
|
Località
|
Punto
|
Giudizio
|
Campania
|
Sessa Aurunca
|
CE
|
Baia Domizia
|
Mare fronte Foce canale
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Mondragone
|
CE
|
Mondragone
|
Mare presso la Foce della Fiumarella
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Mondragone
|
CE
|
|
Mare presso la Foce fiume Savone
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Castelvolturno
|
CE
|
|
Mare presso la Foce Regi Lagni
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Castelvolturno
|
CE
|
Lago Patria
|
Mare presso emissario lago Patria
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Pozzuoli
|
NA
|
Lido di Licola
|
Foce canale Licola
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Napoli
|
NA
|
Lungomare Caracciolo
|
Spiaggia Mappatella beach
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Napoli
|
NA
|
S. Giovanni a Teduccio
|
Spiaggia a 50m a sx della foce dell’Alveo Volla
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Ercolano
|
NA
|
Via Gennaro Niglio fine strada passare sotto il ponte ferroviario
|
Mare fronte foce del Lagno Vesuviano
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Torre del Greco
|
NA
|
Via Litoranea
|
Via ponte della Gatta
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Sorrento
|
NA
|
Marina Grande
|
Mare fronte Foce rivolo Neffola
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Torre Annunziata
|
NA
|
Lungomare Marconi
|
Spiaggia fronte scarico
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Torre Annunziata/Castellammare di Stabia
|
NA
|
Foce del fiume Sarno
|
Foce del fiume Sarno
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Castellammare di Stabia
|
NA
|
Fosso Garibaldi
|
Mare presso fronte rivo San Marco
|
Inquinati
|
Campania
|
Minori
|
SA
|
Lungomare
|
Foce Reginna Minor
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Salerno
|
SA
|
Lungomare Clemente Tafuri
|
Foce fiume Irno
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Salerno/Pontecagnano Faiano
|
SA
|
Torre Picentina
|
Foce fiume Picentino
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Pontecagnano Faiano
|
SA
|
Via mare Jonio/lungomare Magazzeno
|
Foce Torrente Asa
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Pontecagnano/Battipaglia
|
SA
|
|
Foce del Tusciano
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Eboli
|
SA
|
Marina di Eboli
|
Foce canale di scarico
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Capaccio
|
SA
|
Laura
|
Foce rio presso via Poseidonia 441
|
Fortemente inquinato
|
Campania
|
Capaccio
|
SA
|
Torre di Paestum Licinella
|
Foce Capo di Fiume
|
Inquinati
|
Campania
|
Capaccio/Agropoli
|
SA
|
|
Foce del fiume Solofrone
|
Inquinati
|
Campania
|
Agropoli
|
SA
|
|
Foce fiume Testene
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Castellabate/Montecorice
|
SA
|
Ogliastro/Baia Arena
|
spiaggia fronte Foce del rio Arena
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Centola
|
SA
|
Caprioli/Palinuro
|
Canale presso spiaggia
|
Inquinati
|
Campania
|
Ischia
|
NA
|
Ischia Ponte
|
Spiaggia del muro rotto
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Casamicciola Terme
|
NA
|
Perrone
|
Spiaggia Perrone
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Forio
|
NA
|
Chiaia Spinesante
|
Spiaggia di Chiaia davanti canale
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Ischia
|
NA
|
Lungomare Cristoforo Colombo
|
Mare presso il Rio Corbore
|
Entro i limiti
|
Campania
|
Vico equense
|
NA
|
Seiano
|
Mare presso la Foce Rivo d’Arco
|
Entro i limit