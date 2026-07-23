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Mare campano, quasi metà dei punti monitorati è inquinata: il report choc di Goletta Verde

Ambiente e SaluteCampaniaCaserta
Redazione GL
Author: Redazione GL
4 min.read

NAPOLI (rgl) – Quasi la metà dei punti monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Campania risulta oltre i limiti di legge. È il bilancio presentato oggi a Napoli da Legambiente al termine della tappa regionale: su 31 campioni raccolti tra le province di Napoli, Caserta e Salerno, 16 sono risultati entro i limiti, mentre 15 hanno evidenziato concentrazioni elevate di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Il quadro è chiaro: 13% dei punti è “inquinato”, 35% “fortemente inquinato”. La maggior parte delle criticità riguarda foci di fiumi e canali, confermando problemi strutturali della rete di depurazione. A preoccupare è anche l’assenza di informazioni ai bagnanti: nel 91% dei punti monitorati non sono presenti cartelli sulla qualità delle acque di balneazione. In provincia di Caserta, Goletta Verde ha campionato 5 punti a mare: 4 entro i limiti, 1 fortemente inquinato, la foce dei Regi Lagni a Castel Volturno. A Napoli su 14 punti monitorati, 4 risultano oltre i limiti: foce canale Licola (Pozzuoli) – fortemente inquinato, foce alveo Volla (San Giovanni a Teduccio) – fortemente inquinato, foce fiume Sarno (Torre Annunziata/Castellammare) – fortemente inquinato e rivo San Marco (Castellammare) – inquinato Gli altri 10 punti sono entro i limiti, tra cui: Mappatella Beach, Ercolano, Torre del Greco, Sorrento, Vico Equense e tutti i punti campionati a Ischia. La situazione più critica è in provincia di Salerno, dove 10 punti su 12 superano i limiti: 7 fortemente inquinati, tra cui Minori, Salerno (Irno e Picentino), Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, 3 inquinati, tra Capaccio, Agropoli e Centola. Solo 2 punti risultano entro i limiti: Agropoli (Testene) e Ogliastro–Baia Arena. Su 31 punti monitorati: 26 non hanno cartelli di divieto di balneazione, solo 5 li espongono correttamente. E nel 90% dei casi mancano anche i cartelli informativi sulla qualità delle acque. Il focus depurazione conferma un quadro preoccupante: 41% degli impianti controllati da Arpac nel 2025 non è conforme. Irregolarità più alte: Avellino (66%), Benevento (62%), Salerno (53%). Più basse: Napoli (28%), Caserta (15%). La Campania è coinvolta in 116 procedure di infrazione Ue per mancata depurazione, con un carico complessivo di 4,5 milioni di abitanti equivalenti.

LE PAROLE – Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania: “Ancora troppi cittadini non possono usufruire di sistemi depurativi adeguati. La Campania rientra in tre procedure di infrazione europee: è una situazione non più ammissibile”. Federica Barbera, portavoce Goletta Verde: “Da 40 anni monitoriamo il mare alla ricerca di illeciti e mala depurazione. Le criticità persistono: non dobbiamo abbassare la guardia”. Il Consorzio Nazionale Oli Usati, partner storico della campagna, ricorda l’importanza della prevenzione con il presidente Riccardo Piunti: “Evitare di inquinare è sempre più economico che decontaminare. Le nostre coste meritano acque pulite: il controllo deve essere serio e continuo”.

Regione

Comune

PV

Località

Punto

Giudizio

Campania

Sessa Aurunca

CE

Baia Domizia

Mare fronte Foce canale

Entro i limiti

Campania

Mondragone

CE

Mondragone

Mare presso la Foce della Fiumarella

Entro i limiti

Campania

Mondragone

CE

Mare presso la Foce fiume Savone

Entro i limiti

Campania

Castelvolturno

CE

Mare presso la Foce Regi Lagni

Fortemente inquinato

Campania

Castelvolturno

CE

Lago Patria

Mare presso emissario lago Patria

Entro i limiti

Campania

Pozzuoli

NA

Lido di Licola

Foce canale Licola

Fortemente inquinato

Campania

Napoli

NA

Lungomare Caracciolo

Spiaggia Mappatella beach

Entro i limiti

Campania

Napoli

NA

S. Giovanni a Teduccio

Spiaggia a 50m a sx della foce dell’Alveo Volla

Fortemente inquinato

Campania

Ercolano

NA

Via Gennaro Niglio fine strada passare sotto il ponte ferroviario

Mare fronte foce del Lagno Vesuviano

Entro i limiti

Campania

Torre del Greco

NA

Via Litoranea

Via ponte della Gatta

Entro i limiti

Campania

Sorrento

NA

Marina Grande

Mare fronte Foce rivolo Neffola

Entro i limiti

Campania

Torre Annunziata

NA

Lungomare Marconi

Spiaggia fronte scarico

Entro i limiti

Campania

Torre Annunziata/Castellammare di Stabia

NA

Foce del fiume Sarno

Foce del fiume Sarno

Fortemente inquinato

Campania

Castellammare di Stabia

NA

Fosso Garibaldi

Mare presso fronte rivo San Marco

Inquinati

Campania

Minori

SA

Lungomare

Foce Reginna Minor

Fortemente inquinato

Campania

Salerno

SA

Lungomare Clemente Tafuri

Foce fiume Irno

Fortemente inquinato

Campania

Salerno/Pontecagnano Faiano

SA

Torre Picentina

Foce fiume Picentino

Fortemente inquinato

Campania

Pontecagnano Faiano

SA

Via mare Jonio/lungomare Magazzeno

Foce Torrente Asa

Fortemente inquinato

Campania

Pontecagnano/Battipaglia

SA

Foce del Tusciano

Fortemente inquinato

Campania

Eboli

SA

Marina di Eboli

Foce canale di scarico

Fortemente inquinato

Campania

Capaccio

SA

Laura

Foce rio presso via Poseidonia 441

Fortemente inquinato

Campania

Capaccio

SA

Torre di Paestum Licinella

Foce Capo di Fiume

Inquinati

Campania

Capaccio/Agropoli

SA

Foce del fiume Solofrone

Inquinati

Campania

Agropoli

SA

Foce fiume Testene

Entro i limiti

Campania

Castellabate/Montecorice

SA

Ogliastro/Baia Arena

spiaggia fronte Foce del rio Arena

Entro i limiti

Campania

Centola

SA

Caprioli/Palinuro

Canale presso spiaggia

Inquinati

Campania

Ischia

NA

Ischia Ponte

Spiaggia del muro rotto

Entro i limiti

Campania

Casamicciola Terme

NA

Perrone

Spiaggia Perrone

Entro i limiti

Campania

Forio

NA

Chiaia Spinesante

Spiaggia di Chiaia davanti canale

Entro i limiti

Campania

Ischia

NA

Lungomare Cristoforo Colombo

Mare presso il Rio Corbore

Entro i limiti

Campania

Vico equense

NA

Seiano

Mare presso la Foce Rivo d’Arco

Entro i limit
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