Marigliano, il Rotary celebra il “Passaggio del Collare”: il ciccianese Crocetta nuovo presidente

MARIGLIANO (Nello Lauro) – Un gesto all’apparenza semplice, il passaggio di un collare, può raccontare molto più di un cambio di guida: può segnare la continuità di un impegno, la maturazione di un percorso, la nascita di una nuova visione. All’Hotel Four Points Flex by Sheraton di Marigliano, il Rotary Club Marigliano “Adrianea” ha celebrato il Passaggio del Collare, momento simbolico che unisce idealmente un anno rotariano al successivo, nel segno del servizio e della responsabilità condivisa. Il presidente uscente Antonio Sapio (anno rotariano 2025/2026) ha trasferito la guida del club all’avvocato ciccianese Ludovico Crocetta, presidente per l’anno 2026/2027. Nel suo intervento, Sapio ha ripercorso i progetti realizzati sotto il motto “Uniti per fare del bene”, esprimendo gratitudine verso i soci e viva soddisfazione per le Paul Harris Fellowship conferite dal distretto Rotary sia a lui sia alla socia Paola Pellecchia. Ha poi consegnato attestati di riconoscenza e conferito tre nuove Paul Harris Fellowship a Vincenzo Caprio, Angelo Guercia e Giuseppina Iossa, premiandone l’impegno e la dedizione alle attività del Club. Il nuovo presidente Ludovico Crocetta, nel suo discorso programmatico, ha richiamato i valori fondanti del Rotary – servizio, integrità, amicizia, diversità, leadership – delineando le priorità del nuovo anno alla luce del motto “Creare un impatto duraturo”: progetti concreti, sostenibilità, collaborazione con il territorio, attenzione alle nuove generazioni. A testimoniare la continuità del percorso, Crocetta ha chiamato accanto a sé sia Sapio sia Luigi Napolitano, presidente nominato per il 2027/2028. I tre hanno scattato una foto simbolica, con le mani sovrapposte: un’immagine che racconta unità, successione armonica e visione condivisa. La serata è stata arricchita dall’ingresso di tre nuovi soci: Michelangelo Riemma (già socio onorario), Rosella Molinaro e Francesco Maglio, accolti con entusiasmo nella comunità rotariana. Durante la conviviale si è svolto anche il primo service dell’anno, promosso su sollecitazione del Governatore Giuseppe Nardini, rappresentato dall’assistente Sirio Giametta: una raccolta fondi a favore della popolazione del Venezuela, colpita da un devastante terremoto. Un gesto di solidarietà che conferma la vocazione internazionale del Rotary e la capacità del Club di rispondere con tempestività alle emergenze globali. Tra continuità e rinnovamento, da “Uniti per fare del bene” a “Creare un impatto duraturo”, il Rotary Club Marigliano “Adrianea” inaugura un nuovo anno all’insegna del servizio, pronto a trasformare la gratitudine in nuove opportunità e a generare valore per la comunità e il mondo.